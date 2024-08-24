В Генштабі розповіли деталі ураження складу боєприпасів у воронезькій області рф
Київ • УНН
Сили оборони України успішно атакували польовий склад боєприпасів російських окупантів в Острогожську Воронезької області. Зафіксовано щонайменше три вибухи та вторинну детонацію, операцію провело ГУР МО України.
Сили оборони України успішно уразили польовий склад боєприпасів в острогожську воронезької області рф. Зафіксовано щонайменше три вибухи та вторинну детонацію, йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Сили оборони України успішно уразили польовий склад боєприпасів угруповання військ "Захід" російських окупантів в районі Острогожська Воронезької області. Зафіксовано щонайменше три вибухи та подальшу вторинну детонацію
Як повідомляється, завдання виконано силами і засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Результати вогневого ураження уточнюються, додали в Генштабі.
Доповнення
24 серпня ГУР МО України підтвердило ураження складу боєприпасів у воронезькій області рф. На об'єкті зберігалося понад 5 тисяч тонн боєприпасів, детонація триває.