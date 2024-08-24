"Святковий гуркіт - аж до небес": ГУР підтвердило ураження складу боєприпасів у воронезькій області рф і показало кадри
Київ • УНН
24 серпня ГУР МО України підтвердило ураження складу боєприпасів у воронезькій області рф. На об'єкті зберігалося понад 5 тисяч тонн боєприпасів, детонація триває.
Українські розвідники підірвали великий склад боєприпасів поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області росії, повідомили у суботу у ГУР Міноборони, пише УНН.
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"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області росії. Склад БК належав угрупуванню військ "запад" зс рф", - повідомили у ГУР у соцмережах.
Як зазначається, на території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.
"Детонація - триває! Святковий гуркіт - аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни! Слава Україні!" - наголосили у ГУР.
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