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У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів

У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів

Київ • УНН

 • 23405 перегляди

У воронезькій області рф евакуйовано близько 200 людей після удару по складу боєприпасів, продовжується детонація боєприпасів.

У воронезькій області рф влада заявила про евакуацію близько 200 людей після удару по складу боєприпасів, де горить та детонує після атаки дронів, пише УНН.

Деталі

Як повідомив губернатор регіону олександр гусєв у телеграм-каналі, в острогозькому районі на території трьох населених пунктів запроваджено режим НС. Евакуйовано, з його слів, близько 200 осіб - жителів одного села та одного садового товариства. гусєв заявив про двох постраждалих.

губернатор також заявив, що за минулу ніч у воронезькій області було нібито "знищено" та "придушено" п'ять безпілотних літальних апаратів. мор рф своєю чергою стверджує, що їхня ППО "знищила" вночі сім БПЛА: 5 - над територією воронезької області, і по одному над територіями бєлгородської та брянської областей. А вранці, як заявляють у мо рф, один БПЛА нібито "знищено" над територією курської області та один - над територією бєлгородської області.

Тим часом у воронезькій області на ранок, як заявляв губернатор, детонація продовжувалася. Місцеві продовжили публікувати відео з місця події. На одному з них запитують: "Хіба пожежа видає такі звуки?".

В острогозьку, як повідомляється, розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони рф.

Атака БпЛА у воронезькій області рф спричинила пожежу та детонацію боєприпасів24.08.24, 04:00 • 77205 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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