У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів
Київ • УНН
У воронезькій області рф евакуйовано близько 200 людей після удару по складу боєприпасів, продовжується детонація боєприпасів.
У воронезькій області рф влада заявила про евакуацію близько 200 людей після удару по складу боєприпасів, де горить та детонує після атаки дронів, пише УНН.
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Як повідомив губернатор регіону олександр гусєв у телеграм-каналі, в острогозькому районі на території трьох населених пунктів запроваджено режим НС. Евакуйовано, з його слів, близько 200 осіб - жителів одного села та одного садового товариства. гусєв заявив про двох постраждалих.
губернатор також заявив, що за минулу ніч у воронезькій області було нібито "знищено" та "придушено" п'ять безпілотних літальних апаратів. мор рф своєю чергою стверджує, що їхня ППО "знищила" вночі сім БПЛА: 5 - над територією воронезької області, і по одному над територіями бєлгородської та брянської областей. А вранці, як заявляють у мо рф, один БПЛА нібито "знищено" над територією курської області та один - над територією бєлгородської області.
Тим часом у воронезькій області на ранок, як заявляв губернатор, детонація продовжувалася. Місцеві продовжили публікувати відео з місця події. На одному з них запитують: "Хіба пожежа видає такі звуки?".
В острогозьку, як повідомляється, розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони рф.
Атака БпЛА у воронезькій області рф спричинила пожежу та детонацію боєприпасів24.08.24, 04:00 • 77205 переглядiв