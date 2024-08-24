Атака БпЛА у воронезькій області рф спричинила пожежу та детонацію боєприпасів
Київ • УНН
У воронезькій області рф після атаки безпілотника спалахнула пожежа, що призвела до детонації боєприпасів. Місцева влада спочатку заявила про загоряння трави, але жителі підтвердили влучання у склад боєприпасів.
Унаслідок атаки БпЛА у воронезькій області рф почалася пожежа та детонація боєприпасів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У воронезькій області після атаки безпілотного літального апарата спалахнула пожежа, яка призвела до детонації вибухонебезпечних об'єктів, ймовірно, на складі боєприпасів.
Місцева влада спочатку заявила, що зайнялася трава після падіння уламків БпЛА. Однак жителі підтверджують, що влучання відбулося саме у склад боєприпасів.
Поінформовано, що на місці події працюють оперативні служби.
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