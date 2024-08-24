Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов
Киев • УНН
В воронежской области рф после атаки беспилотника вспыхнул пожар, приведший к детонации боеприпасов. Местные власти сначала заявили о возгорании травы, но жители подтвердили попадание в склад боеприпасов.
В результате атаки БпЛА в воронежской области рф начался пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В воронежской области после атаки беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар, который привел к детонации взрывоопасных объектов, вероятно, на складе боеприпасов.
Местные власти сначала заявили, что загорелась трава после падения обломков БпЛА. Однако жители подтверждают, что попадание произошло именно в склад боеприпасов.
Проинформировано, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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