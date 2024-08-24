Атака БпЛА в воронежской области рф вызвала пожар и детонацию боеприпасов

В результате атаки БпЛА в воронежской области рф начался пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В воронежской области после атаки беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар, который привел к детонации взрывоопасных объектов, вероятно, на складе боеприпасов.

Местные власти сначала заявили, что загорелась трава после падения обломков БпЛА. Однако жители подтверждают, что попадание произошло именно в склад боеприпасов.

Проинформировано, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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