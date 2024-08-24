В воронежской области рф эвакуировали людей из-за детонации на складе боеприпасов после атаки дронов

В воронежской области рф власти заявили об эвакуации около 200 человек после удара по складу боеприпасов, где горит и детонирует после атаки дронов, пишет УНН.

Детали

Как сообщил губернатор региона александр гусев в телеграм-канале, в острогожском районе на территории трех населенных пунктов введен режим ЧС. Эвакуировано, по его словам, около 200 человек - жителей одного села и одного садового товарищества. гусев заявил о двух пострадавших.

губернатор также заявил, что за минувшую ночь в воронежской области было якобы "уничтожено" и "подавлено" пять беспилотных летательных аппаратов. мо рф в свою очередь утверждает, что их ПВО "уничтожила" ночью семь БПЛА: 5 - над территорией воронежской области, и по одному над территориями белгородской и брянской областей. А утром, как заявляют в мо рф, один БПЛА якобы "уничтожен" над территорией курской области и один - над территорией белгородской области.

Тем временем в воронежской области на утро, как заявлял губернатор, детонация продолжалась. Местные продолжили публиковать видео с места происшествия. На одном из них спрашивают: "Разве пожар издает такие звуки?".

В острогожске, как сообщается, располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны рф.

Атака БпЛА у воронезькій області рф спричинила пожежу та детонацію боєприпасів