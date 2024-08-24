"Праздничный грохот - аж до небес": ГУР подтвердило поражение склада боеприпасов в воронежской области рф и показало кадры

Украинские разведчики взорвали большой склад боеприпасов вблизи населенного пункта острогожск воронежской области россии, сообщили в субботу в ГУР Минобороны, пишет УНН.

Детали

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта острогожск воронежской области россии. Склад БК принадлежал группировке войск "запад" вс рф", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Как отмечается, на территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

"Детонация - продолжается! Праздничный грохот - до небес! Продолжаем борьбу! С Днем Независимости Украины, граждане! Слава Украине!" - отметили в ГУР.

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