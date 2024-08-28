губернатор подтвердил атаку БПЛА на второе нефтехранилище в ростовской области

Спустя более 5 часов губернатор ростовской области василий голубев подтвердил пожар на еще одном нефтехранилище в области, который возник в результате атаки БПЛА, пишет Astra, передает УНН.

Детали

Голубев подтвердил информацию о пожаре на комбинате Росрезерва "Атлас". Причина - атака украинских БПЛА. "Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", - сообщил голубев.

Впервые об атаке беспилотников на область голубев сообщил еще утром - по его данным, атака БПЛА состоялась около 3 часов ночи. После этого загорелось нефтехранилище "Атлас", однако Голубев рассказал о пожаре только в 8:40 утра.

Напомним

18 августа украинские беспилотники атаковали другую базу Росрезерва в ростовской области - нефтехранилище "Кавказ" в пролетарске. С момента атаки этот топливный склад горит уже десять дней.



Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.



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