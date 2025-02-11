Генштаб показал карту боевых действий: половина боев - на Покровском направлении и курщине

ukenru
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 52692 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 73742 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
04:30 • 90166 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 127758 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 114611 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 130578 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 111624 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106754 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 103346 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 105595 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

10 февраля, 22:04 • 77674 просмотра
В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

11 февраля, 00:07 • 85479 просмотра
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 57953 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

01:47 • 53544 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

02:58 • 51704 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 52777 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 127768 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 107784 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 130584 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 130547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 12682 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 90789 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 89236 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 96398 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

10 февраля, 15:06 • 92094 просмотра
Актуальное
Генштаб показал карту боевых действий: половина боев - на Покровском направлении и курщине

Генштаб показал карту боевых действий: половина боев - на Покровском направлении и курщине

Киев  •  УНН

 • 9897 просмотра

Read in English

За минувшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 47 на Покровском направлении и 27 на курщине. Противник нанес 100 авиационных ударов и совершил почти 6000 обстрелов.

139 боев произошло на фронте за сутки, половина - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 11 февраля, показав карту боевых действий за 10 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил почти шесть тысяч обстрелов, в том числе 200 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

На Сиверском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Зеленовки, Времовки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Противник совершил 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 - из реактивных систем залпового огня. Также авиация захватчиков нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников11.02.25, 07:17 • 16444 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы