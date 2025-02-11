Генштаб показал карту боевых действий: половина боев - на Покровском направлении и курщине

139 боев произошло на фронте за сутки, половина - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 11 февраля, показав карту боевых действий за 10 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил почти шесть тысяч обстрелов, в том числе 200 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

На Сиверском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Зеленовки, Времовки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Противник совершил 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 - из реактивных систем залпового огня. Также авиация захватчиков нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников