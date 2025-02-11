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Генштаб показав карту бойових дій: половина боїв - на Покровському напрямку та курщині

Генштаб показав карту бойових дій: половина боїв - на Покровському напрямку та курщині

Київ • УНН

 • 30299 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, з них 47 на Покровському напрямку та 27 на курщині. Противник завдав 100 авіаційних ударів та здійснив майже 6000 обстрілів.

139 боїв сталося на фронті за добу, половина - на Покровському напрямку та курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 11 лютого, показавши карту бойових дій за 10 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Вчора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих авіабомб", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Генштаб: Захисники впродожв доби знищили 1390 супротивників11.02.25, 07:17 • 26846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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