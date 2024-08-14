Генштаб подтвердил удары по четырем военным аэродромам в рф

В ночь на среду, 14 августа, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку на российские военные аэродромы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций совместно с СБУ и ГУР атаковали четыре аэродрома в воронежской, курской и нижегородской областях рф.

В частности, поражены военные аэродромы "халино", "саваслейка", "борисоглебск" и "балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника. Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются, - проинформировали в Генштабе.

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам