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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил удары по четырем военным аэродромам в рф

Генштаб подтвердил удары по четырем военным аэродромам в рф

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 20:33  •  9355 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронами на четыре российских военных аэродрома в ночь на 14 августа. Целями были склады горючего и авиационных боеприпасов на базах армейской и боевой авиации.

В ночь на среду, 14 августа, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку на российские военные аэродромы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций совместно с СБУ и ГУР атаковали четыре аэродрома в воронежской, курской и нижегородской областях рф.

В частности, поражены военные аэродромы "халино", "саваслейка", "борисоглебск" и "балтимор". На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника. Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются,

- проинформировали в Генштабе.

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам14 августа 2024, 11:10 • 30969 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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