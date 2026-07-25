Генштаб подтвердил поражение РЛС в Крыму, склада боеприпасов и пунктов управления дронами оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам. Поражены РЛС, склад боеприпасов и пункты управления БпЛА.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС раннего обнаружения, склада боеприпасов, пунктов управления БпЛА и других военных объектов противника, пишет УНН.
Детали
"24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении Генштаба.
Поражена радиолокационная станция раннего обнаружения в районе Еленовки (АР Крым)
Также, по данным Генштаба, "поражен склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области".
"Кроме того, украинские воины нанесли поражение пунктам управления БпЛА противника в районах Беловодов (Сумская область), Леднева (Брянская область, рф), Каменского, Новоивановки и Мирного (Запорожская область), а также Комара (Донецкая область)", - отметили в Генштабе.
"Также поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области рф", - добавили в Генштабе.
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