Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредоточили основные усилия на Купянском и Покровском направлениях - на первом к настоящему времени уже 22 боестолкновения, на втором - продолжаются 12 боестолкновений, еще шесть атак отбиты, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке на 16 часов, пишет УНН.

Враг продолжает прикладывать основные усилия на Купянском и Покровском направлениях - говорится в сводке Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация на направлениях следующая:

На Харьковском направлении захватчики и дальше давят в районе Липцев. Наши воины также проводят активные действия. Общее количество боестолкновений возросло до восьми. Добавился еще один авиаудар по Волчанску.

На Купянском направлении ситуация напряженная - на данный момент уже имеем 22 боевых столкновения в районах восьми разных населенных пунктов. Подтвержденные общие потери врага в личном составе в настоящее время составляют 106 человек. Уничтожено по две единицы БМП, БТР и автомобильной техники.

На Лиманском направлении идет один бой, еще пять вражеских атак сегодня уже отбиты.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Покровском направлении продолжаются 12 боестолкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Соловьева, Сокола и Уманского. Еще шесть атак уже отбиты. Враг несет потери в живой силе: безвозвратные – 68, санитарные-140. информация по пораженной военной технике уточняется.

На Кураховском направлении общее количество боестолкновений возросло до десяти. Оккупанты уже потеряли 81 человека ранеными и убитыми. Уничтожен российский танк, еще два – повреждены.

На Приднепровском направлении отражены четыре атаки захватчиков в районе села Крынки.

На остальных направлениях, как указано, обстановка существенных изменений не претерпела.

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