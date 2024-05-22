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Генштаб: основні зусилля ворога - на Куп'янському та Покровському напрямках

Генштаб: основні зусилля ворога - на Куп'янському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 25127 перегляди

Російські війська зосередили свої основні зусилля на Куп'янському і Покровському напрямках, при цьому, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 22 бойові зіткнення відбулися на Куп'янському і 12 бойових зіткнень тривають на Покровському напрямку, у той час як ще шість атак були відбиті.

Російські війська зосередили основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках - на першому на цей час вже 22 боєзіткнення, на другому - тривають 12 боєзіткнень, ще шість атак відбито, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 16 годину, пише УНН.

Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках

- ідеться у зведенні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках наступна:

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена - на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два – пошкоджено.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки. 

На решті напрямків, як вказано, обстановка суттєвих змін не зазнала.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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