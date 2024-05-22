Генштаб: основні зусилля ворога - на Куп'янському та Покровському напрямках

Російські війська зосередили свої основні зусилля на Куп'янському і Покровському напрямках, при цьому, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 22 бойові зіткнення відбулися на Куп'янському і 12 бойових зіткнень тривають на Покровському напрямку, у той час як ще шість атак були відбиті.