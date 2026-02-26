Генштаб: на фронте произошло 206 боевых столкновений, враг применил более 4 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 206 боевых столкновений. Враг применил 4070 дронов-камикадзе и совершил 2308 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4070 дронов-камикадзе и совершил 2308 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 86 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Одно боестолкновение продолжается.

Пять атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак, в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Орехово-Васильевки и Бондарного.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 41 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 139 оккупантов и ранили 30; уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, склад ГСМ. Поражен танк, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, 53 укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении агрессор атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 32 атаки оккупантов в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Оленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще три атаки продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани.

На Ореховском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов, Преображенка, Веселянка.

На Приднепровском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб