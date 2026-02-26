Генштаб: на фронте произошло 206 боевых столкновений, враг применил более 4 тыс. дронов-камикадзе

$43.240.02
50.960.00
ukenru
19:13 • 3094 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 10501 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 13634 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 14559 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 25573 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17076 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 79600 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42984 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50898 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63886 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.2м/с
79%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Под Днепром разоблачили сеть мошеннических колл-центров на более чем 1500 рабочих мест - ОГПVideo26 февраля, 10:39 • 6430 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 11123 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 21137 просмотра
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ26 февраля, 14:32 • 5830 просмотра
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ18:02 • 4768 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 25574 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 21209 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 79604 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 69191 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 73922 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 2690 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 39347 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 49896 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 52562 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 58180 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

Генштаб: на фронте произошло 206 боевых столкновений, враг применил более 4 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 206 боевых столкновений. Оккупанты нанесли два ракетных удара, применили 43 ракеты, 54 авиационных удара и 4070 дронов-камикадзе.

Генштаб: на фронте произошло 206 боевых столкновений, враг применил более 4 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 206 боевых столкновений. Враг применил 4070 дронов-камикадзе и совершил 2308 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес два ракетных удара, применил 43 ракеты, 54 авиационных удара, сбросил 180 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4070 дронов-камикадзе и совершил 2308 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 86 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Одно боестолкновение продолжается.

Пять атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак, в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Орехово-Васильевки и Бондарного.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 21 раз штурмовали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 41 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 139 оккупантов и ранили 30; уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, склад ГСМ. Поражен танк, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, 53 укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении агрессор атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаударам подверглись населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 32 атаки оккупантов в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Оленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное. Еще три атаки продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани.

На Ореховском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов, Преображенка, Веселянка.

На Приднепровском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Российские войска потеряли 1360 солдат и 681 БПЛА за сутки - Генштаб26.02.26, 07:44 • 3896 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина