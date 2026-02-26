Генштаб: на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4 тис. дронів-камікадзе

$43.240.02
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 11968 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 14906 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 15766 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 27079 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17460 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 81525 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 43524 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51187 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 64085 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 27068 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 22610 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 81516 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 69919 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 74599 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 3506 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 39925 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 50335 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 52977 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 58727 перегляди
Генштаб: на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень. Окупанти завдали двох ракетних ударів, застосували 43 ракети, 54 авіаційних удари та 4070 дронів-камікадзе.

Генштаб: на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4 тис. дронів-камікадзе

З початку доби на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Ворог застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, противник завдав двох ракетних ударів, застосував 43 ракети, 54 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції наших оборонців. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 86 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Одне боєзіткнення триває.

П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак, у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Оріхово-Василівки та Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 41 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 30; знищили 39 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ. Уражено танк, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 53 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку агресор атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового і Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці. 

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 32 атаки окупантів у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне. Ще три атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані. 

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Преображенка, Веселянка.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Російські війська втратили 1360 солдатів та 681 БпЛА за добу - Генштаб26.02.26, 07:44 • 3920 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна