Генштаб: количество боевых столкновений возросло, горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях

Враг атаковал ряд населенных пунктов на Лиманском направлении, также сс рф не прекращают попытки пожать ВСУ на Покровском направлении. Количество вражеских атак увеличилось на других частях фронта, в частности на Торецком направлении.

Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.08.2024 о российском вторжении.

По данным Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений возросло до 65. Горячее всего сейчас на Покровском и Лиманском направлениях.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили половину атак противника, тринадцать боев еще продолжаются. Наиболее активен враг возле Желанного и Калинового. Подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь и Николаевка.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 13 боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая.

В Генштабе сообщают, что количество вражеских атак на Торецком направлении увеличилось до четырех. Враг пытается продвигаться возле населенного пункта Нью-Йорк, где наши защитники отражают две атаки, и неподалеку Железного и Дружбы, где уже отражены два штурмовых действия. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся населенный пункт Торецк, на который враг сбросил КАБы, также оккупанты обстреляли Дилиевку неуправляемыми авиаракетами.

Также:

На Краматорском направлении захватчики осуществили шесть штурмовых действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Клещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик один раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки.

На Времовском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Водяного.

Другие направления:

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Новоандреевке и Лобковому.

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Заречное, Середина-Буда, Порозок, Вольфино, Кружок, Михайловское, Михальчина Слобода. Из РСЗО враг бил по Александровке. Также нанес авиационные удары по Киянице, Юнаковке и Семейкино.

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске еще продолжается бой.

Три раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Берестового и Песчаного атаки отражены Силами обороны.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень - Генштаб