По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар одной ракетой, 73 авиационных удара, задействовав 106 КАБов. Кроме этого, совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 - из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 08.00 11.08.2024, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Битица Басовка, Большая Рыбица, Казачья Лопань, Сергеевка, Северск, Переездное, Дружба, Торецк, Александрополь, Гродовка, Мирноград, Новодонецкое, Нескучное, Пятихатки, Новоандреевка и Белогорье.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять - по вражеским средствам РВиА и два - по станциям радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений. Все - в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло десяти. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часового Яра. Возле последнего произошло более 80 процентов всех боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и прилегающих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отбили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка - десять, восемь и пять соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и со стороны Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении состоялось одно боевое столкновение неподалеку Новоданиловки.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки русских.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, - говорится в сообщении.



В общем, за прошедшие сутки украинские воины обезвредили более 1220 российских захватчиков. Также враг потерял шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, один вертолет, 27 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и 11 единиц специальной техники.

Еще плюс 1200 оккупантов и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага