Еще плюс 1200 оккупантов и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 военных, 6 танков и 58 артиллерийских систем. Общие потери врага с начала войны достигли около 590 920 человек и значительного количества техники.
За прошедшие сутки российская армия на войне в Украине потеряла 1220 военных. Украинские силы также ликвидировали 6 танков и 58 артиллерийских систем оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 590 920 (+1220) человек,
- танков - 8447 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 16 363 (+13) ед
- артиллерийских систем - 16 663 (+58) ед,
- РСЗО - 1143 (+0) ед,
- средства ППО - 918 (+0) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 399 (+27),
- крылатые ракеты - 2425 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 524 (+71) ед,
- специальная техника - 2800 (+11) ед.
В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС11 августа 2024, 04:48 • 36740 просмотров
Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
Эксклюзив