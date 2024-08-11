В Черном море дежурит один ракетоноситель рф: общий залп до четырех "калибров" - ВМС
Киев • УНН
российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро, 11 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр" Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается. что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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