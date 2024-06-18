На фронте с начала вторника уже состоялись 33 боевые столкновения, наибольшее количество вражеских атак сегодня было на Северском направлении, здесь произошло уже девять боев. На Покровском направлении ситуация напряженная, впрочем под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке за 10:00 18 июня, передает УНН.

С начала этих суток по всей линии фронта уже состоялись 33 боевых столкновения. Российский агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб, задействовал 20 дронов-камикадзе, совершил около 600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 10:00 следующая:

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируется.

За вчерашние сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 168 человек живой силы, из них 55 - безвозвратно. Уничтожен один российский танк, одна боевая бронированная машина и два авто. Повреждены еще один танк, артиллерийская система и автомобиль. Поражено 16 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток происходят четыре боевых столкновения, в частности вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Ситуация под контролем наших защитников.

На Лиманском направлении две атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны были безуспешными. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

На Северском направлении с начала суток горячее всего - здесь уже произошло девять боестолкновений. В частности, успешно отражено восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. В районе населенного пункта Выемка боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник не прекращает попыток продвинуться к микрорайону Новый города Часов Яр, где в настоящее время происходит бой.

Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российский агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре отбиты украинскими защитниками, три - еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 318 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина, четыре пушки и четыре авто противника.

рф несет потери: 1230 человек личного состава, 16 танков, 20 бронемашин потеряно за сутки

На Времовском направлении наши защитники дали отпор одному штурмовому действию россиян - вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой возле Урожайного продолжается.

На Ореховском направлении неудачей завершилась атака российских захватчиков в районе Новоданиловки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Командование Вооруженных Сил Украины знает о планах противника и принимает все необходимые меры для их срыва и стабилизации обстановки", - подчеркнули в Генштабе.

Дополнение

За минувшие сутки произошло 136 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага.