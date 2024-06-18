Киев • УНН
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1230 человек личного состава, 16 танков, 20 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 20 беспилотных летательных аппаратов, 1 крылатую ракету, а также 40 автомобилей и автоцистерн.
За сутки рф потеряла 1230 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 18.06.24:
- Личный состав: 528620 (+1230).
- Танки: 7974 (+16).
- Бронированные боевые машины: 15307 (+20).
- Артиллерийские системы: 13959 (+32).
- РСЗВ: 1104.
- Средства ППО: 853.
- Самолеты: 359.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11187 (+20).
- Крылатые ракеты: 2297 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19031 (+40).
- Специальная техника: 2344 (+7).
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