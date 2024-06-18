рф зазнає втрат: 1230 чоловік особового складу, 16 танків, 20 бронемашин втрачено за добу
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1230 осіб особового складу, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 безпілотних літальних апаратів, 1 крилату ракету, а також 40 автомобілів і автоцистерн.
За добу рф втратила 1230 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 18.06.24:
- Особовий склад: 528620 (+1230).
- Танки: 7974 (+16).
- Броньовані бойові машини: 15307 (+20).
- Артилерійські системи: 13959 (+32).
- РСЗВ: 1104.
- Засоби ППО: 853.
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11187 (+20).
- Крилаті ракети: 2297 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19031 (+40).
- Спеціальна техніка: 2344 (+7).
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