Сили оборони за добу уразили 13 районів зосередження особового складу ворога - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу Збройні Сили України завдали ударів по 13 районах зосередження противника та провели 136 бойових зіткнень.
За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведені за 10:00 18 червня, передає УНН.
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника. Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень
За даними Генштабу, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів (зокрема скинув 65 КАБів), вчинив понад 3000 обстрілів, 71 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Доповнення
Цієї ночі Сили ППО збили 10/10 ворожих дронів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.