Сили оборони за добу уразили 13 районів зосередження особового складу ворога - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5662 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66089 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153121 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149023 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124026 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133371 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85321 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93242 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98850 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89712 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22167 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45442 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18583 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24549 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13047 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149023 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222499 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372264 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308236 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1784 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13078 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31394 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28231 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124026 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сили оборони за добу уразили 13 районів зосередження особового складу ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 31115 перегляди

За минулу добу Збройні Сили України завдали ударів по 13 районах зосередження противника та провели 136 бойових зіткнень.

Сили оборони за добу уразили 13 районів зосередження особового складу ворога - Генштаб

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведені за 10:00 18 червня, передає УНН.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника. Протягом минулої доби відбулося 136 бойових зіткнень

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 49 авіаційних ударів (зокрема скинув 65 КАБів), вчинив понад 3000 обстрілів, 71 з них – із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Доповнення

Цієї ночі Сили ППО збили 10/10 ворожих дронів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Дніпро
Військово-повітряні сили України
Запоріжжя
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46