Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага - Генштаб

За минувшие сутки произошло 136 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке за 10:00 18 июня, передает УНН.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и вооружений и военной техники противника. За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, 49 авиационных ударов (в частности сбросил 65 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, 71 из них - из реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Дополнение

Этой ночью Силы ПВО сбили 10/10 вражеских дронов в Запорожской и Днепропетровской областях.