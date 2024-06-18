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Генштаб: найгарячіше сьогодні на Сіверському напрямку, напружена ситуація на Покровському

Київ • УНН

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На Сіверському напрямку за сьогодні вже відбулося дев'ять бойових зіткнень, тоді як ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

Генштаб: найгарячіше сьогодні на Сіверському напрямку, напружена ситуація на Покровському

На фронті з початку вівторка вже відбулись 33 бойові зіткнення, найбільша кількість ворожих атак сьогодні була на Сіверському напрямку, тут сталось вже дев’ять боїв. На Покровському напрямку ситуація напружена, втім під контролем Сил оборони України.  Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведені за 10:00 18 червня, передає УНН.

Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулися 33 бойові зіткнення. Російський агресор завдав два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, задіяв 20 дронів-камікадзе, вчинив близько 600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками станом на 10:00 наступна:

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку дві атаки противника поблизу населених пунктів Макіївка та Терни були безуспішними. Ще два бої продовжуються в районі Греківки.

На Сіверському напрямку від початку доби найгарячіше – тут уже відбулося дев’ять боєзіткнень. Зокрема, успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр, де на даний час відбувається бій.

Напружена ситуація на Покровському напрямку, де російський агресор намагається вклинитися в нашу оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Із семи бойових зіткнень цього дня чотири відбито українськими захисниками, три – ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку вчора ворог втратив 318 окупантів убитими й пораненими. Знищено бойову броньовану машину, чотири гармати та чотири авто противника.

рф зазнає втрат: 1230 чоловік особового складу, 16 танків, 20 бронемашин втрачено за добу18.06.24, 07:46 • 27907 переглядiв

На Времівському напрямку наші оборонці дали відсіч одній штурмовій дії росіян – поблизу населеного пункту Новодарівка. Бій біля Урожайного триває.

На Оріхівському напрямку невдачею завершилася атака російських загарбників у районі Новоданилівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Командування Збройних Сил України знає про плани противника та вживає всіх необхідних заходів для їх зриву і стабілізації обстановки", - наголосили в Генштабі.

Доповнення

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу ворога.

Тетяна Краєвська

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