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Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

Киев • УНН

 • 14774 просмотра

Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.

Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

В настоящее время враг 66 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки в районе населенного пункта Мирное.

Четыре боестолкновения зафиксировано на Северском направлении, бои не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Враг атаковал в районах Торецка, Дружбы и Озаряновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

Самое горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 27 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 17 атак противника, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении захватчики шесть раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеских атаки в районах Привольного и Новодаровки. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении захватчики, при поддержке штурмовой авиации, атакуют в районе Пятихаток и в направлении Новоандреевки, в настоящее время одну атаку врага удалось отбить, еще две - продолжаются.

На Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

На Курщине, по имеющейся на данный момент информации, наши защитники отбили одну атаку захватчиков. Кроме того, враг трижды наносил авиационные удары, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и совершил 144 артиллерийских обстрела, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено, резюмировали в Генштабе.

259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба12.03.25, 08:59 • 25786 просмотров

Антонина Туманова

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