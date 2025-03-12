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Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 14825 перегляди

Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.

Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

На даний час ворог 66 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі населеного пункту Мирне.

Чотири боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, бої не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дев’ять ворожих атак. Ворог атакував в районах Торецька, Дружби та Озарянівки. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі тривають чотири боєзіткнення.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, десять боєзіткнень тривають дотепер. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по Покровську та Леонтовичам.

На Новопавлівському напрямку загарбники шість разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки в районах Привільного та Новодарівки. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку загарбники, за підтримки штурмової авіації, атакують в районі П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки, на даний час одну атаку ворога вдалося відбити, ще дві - тривають.

На Харківському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

На Курщині, за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили одну атаку загарбників. Крім того, ворог тричі завдавав авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 144 артилерійських обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, резюмували у Генштабі.

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу12.03.25, 08:59 • 25886 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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