Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завтра в Италии встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на сайт НАТО.

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Как указано на официальном сайте, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 апреля примет участие во встрече министров иностранных дел G7 на Капри, Италия.

"... Столтенберг также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении.

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По данным МИД, 17-19 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи".

Глава МИД примет участие в специальной сессии, посвященной укреплению международной поддержки Украины.

Кулеба также проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с главами дипломатий Великобритании, Италии, Канады, Германии, Франции, Японии, США, ЕС и Генеральным секретарем НАТО.

В развитие контактов Президента Украины, ключевыми темами переговоров станут срочное предоставление Украине дополнительных батарей "Patriot" и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора, противодействие сотрудничеству российского и северокорейского режимов, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot