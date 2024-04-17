Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно
НАТО должно играть большую роль в координации помощи Украине в долгосрочной перспективе - Столтенберг
В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны
Киев ожидает грозы и весенние заморозки
Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ
Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире
Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг
НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака
Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА
Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным
Популярные
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и примет участие во встрече министров иностранных дел G7 в Италии.
НАТО должно играть большую роль в координации помощи Украине в долгосрочной перспективе - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно играть большую роль в координации долгосрочной помощи Украине, включая насущные потребности на поле боя, предполагаемую финансовую поддержку и координацию помощи.
В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны
Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.
Киев ожидает грозы и весенние заморозки
В Киеве в ночь на 20 апреля ожидаются заморозки 0-2°C, на дорогах возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.
Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ
Недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck, что стало очередной неудачей автопроизводителя, который столкнулся со снижением спроса на свои электромобили.
Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире
Юношеская сборная Украины U-19 встретится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией в группе А финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.
Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг
В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, по просьбе Президента Зеленского.
НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА
Прошлой ночью враг атаковал город Лиман управляемыми авиабомбами и беспилотником, разрушив несколько зданий и повредив другие, хотя обошлось без жертв.
Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич встретились с представителями проекта "Партнеры обороны", чтобы обсудить привлечение представителей власти и бизнеса к помощи в обеспечении насущных потребностей военных.