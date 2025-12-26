"Это больше, чем просто ЕС": Генсек НАТО Рютте отверг идею "европейского НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает, что Европейский Союз должен стать полностью независимым от Соединенных Штатов в вопросах обороны, несмотря на нынешний курс администрации президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Соединенные Штаты ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности и потратит больше денег на оборону, заявил Рютте в недавнем интервью агентству dpa.

"Я абсолютно убежден, что США полностью вовлечены [в] НАТО. Без сомнения. Было одно большое ожидание. Действительно, мы будем тратить больше, Европа возьмет на себя больше ответственности", - сказал Рютте. Однако, в конечном итоге, речь шла о том, чтобы делать это вместе с США, сказал он.

Бывший премьер-министр Нидерландов упомянул июньский саммит НАТО в Гааге, где все союзники договорились увеличить расходы, связанные с обороной, до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году.

"Я думаю, что это все еще одна из величайших побед президента Трампа во внешней политике, эти 5%, четкое обязательство производить больше", - сказал Рютте.

Манфред Вебер, лидер консервативной Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей группы в Европейском парламенте, призвал к эволюции ЕС в "европейское НАТО", утверждая, что на США больше нельзя полагаться без ограничений.

Хваля Вебера, Рютте сказал, что придерживается другой точки зрения. "Не забывайте, что когда речь идет о Европе (и) НАТО, это больше, чем просто ЕС", - сказал Рютте.

Признавая важность ЕС, Рютте отметил, что 23 страны блока, входящие в НАТО, обеспечивают лишь около четверти общего экономического производства альянса.

"Семьдесят пять процентов все еще находятся за пределами ЕС", - сказал он, имея в виду таких членов НАТО, как Великобритания, Норвегия, Канада и США.

Генсек НАТО Рютте опроверг цель США переложить бремя обороны Европы к 2027 году