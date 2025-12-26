$41.930.22
Эксклюзив
11:18 • 12 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 1420 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 434 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 6556 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 12192 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 21808 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 13829 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 22106 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 14573 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 15402 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
"Это больше, чем просто ЕС": Генсек НАТО Рютте отверг идею "европейского НАТО"

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европейский Союз не должен становиться полностью независимым от США в вопросах обороны. Он подчеркнул, что США ожидают от Европы большей ответственности и расходов на оборону.

"Это больше, чем просто ЕС": Генсек НАТО Рютте отверг идею "европейского НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает, что Европейский Союз должен стать полностью независимым от Соединенных Штатов в вопросах обороны, несмотря на нынешний курс администрации президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Соединенные Штаты ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности и потратит больше денег на оборону, заявил Рютте в недавнем интервью агентству dpa.

"Я абсолютно убежден, что США полностью вовлечены [в] НАТО. Без сомнения. Было одно большое ожидание. Действительно, мы будем тратить больше, Европа возьмет на себя больше ответственности", - сказал Рютте. Однако, в конечном итоге, речь шла о том, чтобы делать это вместе с США, сказал он.

Бывший премьер-министр Нидерландов упомянул июньский саммит НАТО в Гааге, где все союзники договорились увеличить расходы, связанные с обороной, до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году.

"Я думаю, что это все еще одна из величайших побед президента Трампа во внешней политике, эти 5%, четкое обязательство производить больше", - сказал Рютте.

Манфред Вебер, лидер консервативной Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей группы в Европейском парламенте, призвал к эволюции ЕС в "европейское НАТО", утверждая, что на США больше нельзя полагаться без ограничений.

Хваля Вебера, Рютте сказал, что придерживается другой точки зрения. "Не забывайте, что когда речь идет о Европе (и) НАТО, это больше, чем просто ЕС", - сказал Рютте.

Признавая важность ЕС, Рютте отметил, что 23 страны блока, входящие в НАТО, обеспечивают лишь около четверти общего экономического производства альянса.

"Семьдесят пять процентов все еще находятся за пределами ЕС", - сказал он, имея в виду таких членов НАТО, как Великобритания, Норвегия, Канада и США.

