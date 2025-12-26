"Це більше, ніж просто ЄС": Генсек НАТО Рютте відкинув ідею "європейського НАТО"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає, що Європейський Союз повинен стати повністю незалежним від Сполучених Штатів у питаннях оборони, попри нинішній курс адміністрації президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Сполучені Штати очікують, що Європа візьме на себе більше відповідальності та витратить більше грошей на оборону, заявив Рютте в нещодавньому інтерв'ю агентству dpa.

"Я абсолютно переконаний, що США повністю залучені [в] НАТО. Безсумнівно. Було одне велике очікування. Дійсно, ми витрачатимемо більше, Європа візьме на себе більше відповідальності", - сказав Рютте. Однак, зрештою, йшлося про те, щоб робити це разом зі США, сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів згадав червневий саміт НАТО в Гаазі, де всі союзники домовилися збільшити витрати, пов'язані з обороною, до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2035 року.

"Я думаю, що це все ще одна з найбільших перемог президента Трампа у зовнішній політиці, ці 5%, чітке зобов'язання виробляти більше", - сказав Рютте.

Манфред Вебер, лідер консервативної Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої групи в Європейському парламенті, закликав до еволюції ЄС у "європейське НАТО", стверджуючи, що на США більше не можна покладатися без обмежень.

Вихваляючи Вебера, Рютте сказав, що дотримується іншої точки зору. "Не забуваймо, що коли йдеться про Європу (і) НАТО, це більше, ніж просто ЄС", - сказав Рютте.

Визнаючи важливість ЄС, Рютте зазначив, що 23 країни блоку, що входять до НАТО, забезпечують лише близько чверті загального економічного виробництва альянсу.

"Сімдесят п'ять відсотків все ще перебувають поза межами ЄС", - сказав він, маючи на увазі таких членів НАТО, як Велика Британія, Норвегія, Канада та США.

Генсек НАТО Рютте заперечив ціль США перекласти тягар оборони Європи до 2027 року