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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
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Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО Рютте примет участие в "Рамштайне"

Генсек НАТО Рютте примет участие в "Рамштайне"

Киев  •  УНН

 • 1611 просмотра

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Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января. После этого он посетит штаб-квартиру NSATU в Висбадене и проведет пресс-конференцию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 января примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, сообщили в пресс-службе Альянса, пишет УНН.

Детали

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии 9 января», - говорится в сообщении.

Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона8 янв. 2025, 07:50 • 15638 просмотров

Встречу, как указано, проводят министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун младший.

«Во второй половине дня Генеральный секретарь отправится в штаб-квартиру НАТО по поддержке безопасности и обучения Украины (NSATU) в Висбадене, Германия, где проведет пресс-конференцию», - указали также в пресс-службе Альянса.

На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года8 янв. 2025, 00:17 • 20744 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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