Генсек НАТО Рютте примет участие в "Рамштайне"
Киев • УНН
Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января. После этого он посетит штаб-квартиру NSATU в Висбадене и проведет пресс-конференцию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 января примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, сообщили в пресс-службе Альянса, пишет УНН.
Детали
«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии 9 января», - говорится в сообщении.
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Встречу, как указано, проводят министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун младший.
«Во второй половине дня Генеральный секретарь отправится в штаб-квартиру НАТО по поддержке безопасности и обучения Украины (NSATU) в Висбадене, Германия, где проведет пресс-конференцию», - указали также в пресс-службе Альянса.
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