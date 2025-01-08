Генсек НАТО Рютте візьме участь у "Рамштайні"
Київ • УНН
Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня. Після цього він відвідає штаб-квартиру NSATU у Вісбадені та проведе пресконференцію.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 січня візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомили у пресслужбі Альянсу, пише УНН.
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"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня", - ідеться у повідомленні.
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Зустріч, як вказано, проводять міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун молодший.
"У другій половині дня Генеральний секретар вирушить до штаб-квартири НАТО з підтримки безпеки та навчання Україні (NSATU) у Вісбадені, Німеччина, де проведе пресконференцію", - вказали також у пресслужбі Альянсу.
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