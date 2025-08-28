Генсек НАТО: последние атаки рф на Киев показывают, что путин "готов продолжать" это делать
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решительно осудил ночные авиаудары россии по Киеву, назвав их ужасной атакой на гражданские цели. Он подчеркнул, что россия не достигнет своей цели, поскольку поддержка Украины будет продолжаться.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг решительно осудил ночные авиаудары россии по Киеву, пишет УНН со ссылкой на Anadolu и tagesschau.
Детали
Это была "ужасная атака", которая показывает, что российское руководство делает все возможное, чтобы получить преимущество в войне, заявил Рютте в Вюрцбурге, где он был гостем на встрече правящих коалиций, сообщает tagesschau.
"Мы все шокированы тем, что произошло, прежде всего потому, что это атаки не на военные цели; это гражданские цели", – сказал Рютте, добавив, что сегодня утром он разговаривал с высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы обсудить события.
"В то время, когда мы пытаемся сделать все, чтобы поддержать президента США Трампа в завершении этой войны, тем временем российский президент путин готов продолжать делать это, продолжать наносить удары по мирным жителям в Украине", – сказал Рютте на пресс-конференции.
Однако, как цитирует Рютте tagesschau, ведение россией войны не достигнет своей цели, поскольку поддержка Украины будет продолжаться, и в то же время будет сделано все возможное, чтобы положить конец войне под руководством президента США Дональда Трампа.
