Генсек НАТО: последние атаки рф на Киев показывают, что путин "готов продолжать" это делать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг решительно осудил ночные авиаудары россии по Киеву, пишет УНН со ссылкой на Anadolu и tagesschau.

Детали

Это была "ужасная атака", которая показывает, что российское руководство делает все возможное, чтобы получить преимущество в войне, заявил Рютте в Вюрцбурге, где он был гостем на встрече правящих коалиций, сообщает tagesschau.

"Мы все шокированы тем, что произошло, прежде всего потому, что это атаки не на военные цели; это гражданские цели", – сказал Рютте, добавив, что сегодня утром он разговаривал с высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы обсудить события.

"В то время, когда мы пытаемся сделать все, чтобы поддержать президента США Трампа в завершении этой войны, тем временем российский президент путин готов продолжать делать это, продолжать наносить удары по мирным жителям в Украине", – сказал Рютте на пресс-конференции.

Однако, как цитирует Рютте tagesschau, ведение россией войны не достигнет своей цели, поскольку поддержка Украины будет продолжаться, и в то же время будет сделано все возможное, чтобы положить конец войне под руководством президента США Дональда Трампа.

