Генсек НАТО: останні атаки рф на Київ показують, що путін "готовий продовжувати" це робити

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 1472 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 5674 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4640 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21428 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 64275 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 93892 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 88901 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110282 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80243 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81028 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 75136 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 42620 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 49971 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 94261 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 39262 перегляди
Публікації
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 5674 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 146159 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 148642 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 230677 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 207219 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 97470 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 128908 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 130628 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 125139 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 157180 перегляди
Актуальне
The New York Times
TikTok
Свіфт
E-6 Mercury
Детонатор

Генсек НАТО: останні атаки рф на Київ показують, що путін "готовий продовжувати" це робити

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте рішуче засудив нічні авіаудари росії по Києву, назвавши їх жахливою атакою на цивільні цілі. Він наголосив, що росія не досягне своєї мети, оскільки підтримка України триватиме.

Генсек НАТО: останні атаки рф на Київ показують, що путін "готовий продовжувати" це робити

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер рішуче засудив нічні авіаудари росії по Києву, пише УНН з посиланням на Anadolu і tagesschau.

Деталі

Це була "жахлива атака", яка показує, що російське керівництво робить усе можливе, щоб отримати перевагу у війні, заявив Рютте у Вюрцбурзі, де він був гостем на зустрічі правлячих коаліцій, повідомляє tagesschau.

"Ми всі шоковані тим, що сталося, перш за все тому, що це атаки не на військові цілі; це цивільні цілі", – сказав Рютте, додавши, що сьогодні вранці він розмовляв з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити події.

"У той час, коли ми намагаємося зробити все, щоб підтримати президента США Трампа у завершенні цієї війни, тим часом російський президент путін готовий продовжувати робити це, продовжувати завдавати ударів по мирних жителях в Україні", – сказав Рютте на пресконференції.

Однак, як цитує Рютте tagesschau, ведення росією війни не досягне своєї цілі, оскільки підтримка України продовжуватиметься, і водночас буде зроблено все можливе, щоб покласти край війні під керівництвом президента США Дональда Трампа.

ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ28.08.25, 13:32 • 2838 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Україна
Київ