Генсек НАТО: останні атаки рф на Київ показують, що путін "готовий продовжувати" це робити
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте рішуче засудив нічні авіаудари росії по Києву, назвавши їх жахливою атакою на цивільні цілі. Він наголосив, що росія не досягне своєї мети, оскільки підтримка України триватиме.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер рішуче засудив нічні авіаудари росії по Києву, пише УНН з посиланням на Anadolu і tagesschau.
Деталі
Це була "жахлива атака", яка показує, що російське керівництво робить усе можливе, щоб отримати перевагу у війні, заявив Рютте у Вюрцбурзі, де він був гостем на зустрічі правлячих коаліцій, повідомляє tagesschau.
"Ми всі шоковані тим, що сталося, перш за все тому, що це атаки не на військові цілі; це цивільні цілі", – сказав Рютте, додавши, що сьогодні вранці він розмовляв з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити події.
"У той час, коли ми намагаємося зробити все, щоб підтримати президента США Трампа у завершенні цієї війни, тим часом російський президент путін готовий продовжувати робити це, продовжувати завдавати ударів по мирних жителях в Україні", – сказав Рютте на пресконференції.
Однак, як цитує Рютте tagesschau, ведення росією війни не досягне своєї цілі, оскільки підтримка України продовжуватиметься, і водночас буде зроблено все можливе, щоб покласти край війні під керівництвом президента США Дональда Трампа.
ЄС викликає російського посланця у Брюсселі через атаку рф на Київ28.08.25, 13:32 • 2838 переглядiв