Генсек НАТО: останні атаки рф на Київ показують, що путін "готовий продовжувати" це робити

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер рішуче засудив нічні авіаудари росії по Києву, пише УНН з посиланням на Anadolu і tagesschau.

Деталі

Це була "жахлива атака", яка показує, що російське керівництво робить усе можливе, щоб отримати перевагу у війні, заявив Рютте у Вюрцбурзі, де він був гостем на зустрічі правлячих коаліцій, повідомляє tagesschau.

"Ми всі шоковані тим, що сталося, перш за все тому, що це атаки не на військові цілі; це цивільні цілі", – сказав Рютте, додавши, що сьогодні вранці він розмовляв з високопосадовцями ЄС, щоб обговорити події.

"У той час, коли ми намагаємося зробити все, щоб підтримати президента США Трампа у завершенні цієї війни, тим часом російський президент путін готовий продовжувати робити це, продовжувати завдавати ударів по мирних жителях в Україні", – сказав Рютте на пресконференції.

Однак, як цитує Рютте tagesschau, ведення росією війни не досягне своєї цілі, оскільки підтримка України продовжуватиметься, і водночас буде зроблено все можливе, щоб покласти край війні під керівництвом президента США Дональда Трампа.

