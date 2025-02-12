Генсек НАТО: никаких повторений Минских соглашений, Украина должна начать переговоры с позиции силы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что будущие переговоры о прекращении войны в Украине должны происходить с позиции силы, а не по сценарию Минских договоренностей. Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Мы координируем работу с командой президента Трампа на всех уровнях, и мы провели очень позитивные разговоры на этой неделе. Многие высокопоставленные американские чиновники посещают Европу, здесь, в НАТО, но также, конечно, в Мюнхене, на конференции по вопросам безопасности

По его словам, ЕС и США должны уравнять количество помощи Украине, но для того, «чтобы изменить траекторию конфликта», нужно сделать еще больше.

Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. Тогда будет больше шансов достичь выгодных договоренностей для установления длительного мира... Нам нужно, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Мы должны коллективно обеспечить такой результат, который будет долгосрочным. Поэтому никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями