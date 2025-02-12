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Генсек НАТО: жодних повторень Мінських угод, Україна має почати переговори з позиції сили

Генсек НАТО: жодних повторень Мінських угод, Україна має почати переговори з позиції сили

Київ • УНН

 • 27002 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що майбутні мирні переговори щодо припинення війни в Україні мають відбуватися з позиції сили. За його словами, ЄС та США повинні збільшити допомогу Україні для досягнення цієї мети.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що майбутні переговори щодо припинення війни в Україні мають відбуватися з позиції сили, а не за сценарієм Мінських домовленостей. Про це він сказав під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.  

Ми координуємо роботу з командою президента Трампа на всіх рівнях, і ми провели дуже позитивні розмови цього тижня. Багато високопоставлених американських посадовців відвідують Європу, тут, у НАТО, але також, звичайно, у Мюнхені, на конференції з питань безпеки

- сказав Рютте.

За його словами, ЄС та США повинні урівняти кількість допомоги Україні, але для того, "щоб змінити траєкторію конфлікту", потрібно зробити ще більше.

Чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. Тоді буде більше шансів досягти вигідних домовленостей для встановлення тривалого миру… Нам потрібно, щоб Україна розпочала перемовини з позиції сили. Ми маємо колективно забезпечити такий результат, який буде довгостроковим. Тож жодних повторень того, що ми мали з Мінськими угодами

- наголосив Генсек НАТО. 

Нагадаємо 

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозив кремлівському диктатору володимиру путіну нищівною реакцією на ймовірний напад рф на НАТО. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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