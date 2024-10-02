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Генпрокурор Украины приветствует резолюцию ПАСЕ по военнопленным

Генпрокурор Украины приветствует резолюцию ПАСЕ по военнопленным

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 20:02  •  3599 просмотра

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Генпрокурор Костин приветствовал принятие резолюции ПАСЕ по военнопленным и пропавшим без вести. Он подчеркнул важность европейской солидарности и необходимость коллективной реакции на преступления РФ против украинцев.

Генпрокурор Украины приветствовал принятие резолюции ПАСЕ по военнопленным и пропавшим без вести лицам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По словам Костина, единогласное голосование в поддержку резолюции стало важным проявлением европейской солидарности с теми, кто пострадал от преступных действий рф.

Искренне приветствую принятие резолюции ПАСЕ по "Пропавшим без вести, военнопленным и гражданским лицам, находящимся в плену в результате агрессии РФ против Украины". Единогласное голосование "за" является значимым жестом солидарности Европы со всеми, кто пострадал от преступной агрессии России

- отметил Костин.

Генпрокурор обратил внимание на систематические преступления, совершаемые российской стороной в отношении украинских военнопленных и гражданских. Среди них - пытки, внесудебные казни и жестокое обращение, имеющие спланированный и организованный характер на уровне руководства террористической страны.

Это ужасное явление требует нашей коллективной реакции для поиска и освобождения каждого украинского военнопленного или удерживаемого гражданского, привлечения к ответственности виновников этих преступлений, обеспечения надлежащего ухода и реабилитации пострадавших

- подчеркнул Костин.

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским гражданским и военнопленным2 октября 2024, 16:35 • 12397 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
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