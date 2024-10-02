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Генпрокурор України вітає резолюцію ПАРЄ щодо військовополонених

Генпрокурор України вітає резолюцію ПАРЄ щодо військовополонених

Київ • УНН

 • 36491 перегляди

Генпрокурор Костін привітав ухвалення резолюції ПАРЄ щодо військовополонених і зниклих безвісти. Він підкреслив важливість європейської солідарності та необхідність колективної реакції на злочини рф проти українців.

Генпрокурор України привітав ухвалення резолюції ПАРЄ щодо військовополонених і зниклих безвісти осіб. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За словами Костіна, одноголосне голосування на підтримку резолюції стало важливим проявом європейської солідарності з тими, хто постраждав від злочинних дій рф.

Щиро вітаю ухвалення резолюції ПАРЄ щодо "Зниклих безвісти, військовополонених та цивільних осіб, які перебувають у полоні внаслідок агресії РФ проти України". Одноголосне голосування "за" є значущим жестом солідарності Європи з усіма, хто постраждав від злочинної агресії росії

– зазначив Костін.

Генпрокурор звернув увагу на систематичні злочини, які вчиняються російською стороною щодо українських військовополонених та цивільних. Серед них – катування, позасудові страти та жорстоке поводження, що мають спланований і організований характер на рівні керівництва терористичної країни.

Це жахливе явище вимагає нашої колективної реакції для пошуку та звільнення кожного українського військовополоненого чи утримуваного цивільного, притягнення до відповідальності винуватців цих злочинів, забезпечення належного догляду та реабілітації постраждалих

– підкреслив Костін.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських цивільних та військовополонених02.10.24, 19:35 • 16944 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
andrii-kostinАндрій Костін
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