Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Генпрокурор Кравченко сообщил о задержании экс-менеджера Энергоатома: подозревают в российских связях

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Бывший врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом" задержан по подозрению в завладении 18,6 млн грн. Завышение стоимости услуг страхования гражданской ответственности, как подозревается, связано с российским финансовым холдингом.

Генпрокурор Кравченко сообщил о задержании экс-менеджера Энергоатома: подозревают в российских связях

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании бывшего врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", бывшего первого заместителя министра энергетики и указал, что ему готовится подозрение и документы для избрания меры пресечения, пишет УНН.

Имя не называется, но бывшим врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом" и бывшим первым заместителем министра энергетики является Юрий Шейко.

Государственные средства – не источник обогащения. И никто не имеет права превращать стратегические государственные предприятия в личный бизнес. Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом". Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины

- сообщил Кравченко.

"Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц)", - отметил Генпрокурор.

По данным Кравченко, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.

Как сообщил Генпрокурор, следствие установило:

  • 1 августа 2022 года должностное лицо заключило с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,642 млн грн;
    • 12 августа 2022 года, уже через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика «ЯСП»;
      • факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия.

        "Это не просто коррупция. При изучении структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору", - подчеркнул Кравченко.

        "А это уже вопрос не только экономики. Это уже вопрос национальной безопасности. Следствием установлено, что основной владелец "Просто-Страхование" — кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника - ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины. Далее — цепь компаний с Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через эту цепь следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер"). Все это в итоге ведет к одной финансовой группе - российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане российской федерации", - сообщил Кравченко.

        Кроме того, по данным Генпрокурора, "ПАО "Жизнь и Пенсия", которое также фигурирует в этой схеме, имеет среди акционеров гражданина рф — президента российской "Холдинговой компании "РЕСО"".

        "Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны", - подчеркнул Кравченко.

        "В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения. Работаем дальше", - подытожил Генпрокурор.

        Юлия Шрамко

        Криминал и ЧП
        Энергоатом
        Энергетика
        Война в Украине
        Руслан Кравченко
        Служба безопасности Украины
        Украина