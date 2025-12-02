Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання ексменеджера Енергоатому: підозрюють у російських зв'язках

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнього першого заступника міністра енергетики і вказав, що йому готується підозра і документи для обрання запобіжного заходу, пише УНН.

Імені не називається, але колишнім т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" і колишнім першим заступником міністра енергетики є Юрій Шейко.

Державні кошти – не джерело збагачення. І ніхто не має права перетворювати стратегічні державні підприємства на особистий бізнес. Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП "НАЕК "Енергоатом". Він же - колишній перший заступник міністра енергетики України - повідомив Кравченко.

"Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб)", - зазначив Генпрокурор.

За даними Кравченка, ідеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

Як повідомив Генпрокурор, слідство встановило:

1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн;

12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП»;

факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.

"Це не просто корупція. Під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору", - наголосив Кравченко.

"А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки. Слідством встановлено, що основний власник "Просто-Страхування" — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер"). Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи - російського холдингу "РЕСО". Його кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації", - повідомив Кравченко.

Окрім того, за даними Генпрокурора, "ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина рф — президента російської "Холдингової компанії "РЕСО"".

"Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні", - підкреслив Кравченко.

"Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Працюємо далі", - підсумував Генпрокурор.

Впливав на посадовців і визначав розмір готівки: НАБУ і САП встановили "Карлсона", який контролював корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі"