Ексклюзив
06:00 • 22944 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 32094 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 46318 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 38644 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 36883 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 31447 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 26935 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24447 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 58447 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21079 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання ексменеджера Енергоатому: підозрюють у російських зв'язках

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" затримано за підозрою у заволодінні 18,6 млн грн. Завищення вартості послуг страхування цивільної відповідальності, як підозрюють, пов'язане з російським фінансовим холдингом.

Генпрокурор Кравченко повідомив про затримання ексменеджера Енергоатому: підозрюють у російських зв'язках

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнього першого заступника міністра енергетики і вказав, що йому готується підозра і документи для обрання запобіжного заходу, пише УНН.

Імені не називається, але колишнім т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" і колишнім першим заступником міністра енергетики є Юрій Шейко.

Державні кошти – не джерело збагачення. І ніхто не має права перетворювати стратегічні державні підприємства на особистий бізнес. Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП "НАЕК "Енергоатом". Він же - колишній перший заступник міністра енергетики України

- повідомив Кравченко.

"Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб)", - зазначив Генпрокурор.

За даними Кравченка, ідеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду,  документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни.

Як повідомив Генпрокурор, слідство встановило:

  • 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн;
    • 12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП»;
      • факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.

        "Це не просто корупція. Під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору", - наголосив Кравченко.

        "А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки. Слідством встановлено, що основний власник "Просто-Страхування" — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер"). Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи - російського холдингу "РЕСО". Його  кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації", - повідомив Кравченко.

        Окрім того, за даними Генпрокурора, "ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина рф — президента російської "Холдингової компанії "РЕСО"".

        "Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні", - підкреслив Кравченко. 

        "Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Працюємо далі", - підсумував Генпрокурор.

        Юлія Шрамко

        Кримінал та НП
        Енергоатом
        Енергетика
        Війна в Україні
        Руслан Кравченко
        Служба безпеки України
        Україна