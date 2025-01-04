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Генеральный директор Apple пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Трампа - СМИ

Генеральный директор Apple пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5148 просмотра

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Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.

Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует 1 миллион долларов инаугурационному комитету новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что Тим Кук часто встречался с Трампом во время его первого срока и тогда они наладили личные отношения.

Поэтому генеральный директор Apple лично пожертвует 1 млн долларов инаугурационному комитету Трампа. Однако компания отдельно делать пожертвования не будет.

Инаугурационный комитет планирует собрать более 150 млн долларов. По данным The Independent, пожертвование в фонд Трампа сделают компании Amazon, Meta, Toyota, Ford и General Motors.

Напомним

Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на церемонию инаугурации 20 января.

Также известно, что новоизбранный президент США пригласил президентов Аргентины и Сальвадора, нарушая политическую традицию США. Хавьер Милей уже подтвердил свое участие, а Наиб Букеле все еще колеблется из-за соображений безопасности.

Как ранее писал УНН Дональд Трамп заявил, что не присылал приглашение Зеленскому на инаугурацию 20 января. Однако он выразил готовность принять украинского президента, если тот захочет приехать.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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