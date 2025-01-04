Генеральный директор Apple пожертвует 1 млн долларов на инаугурацию Трампа - СМИ
Киев • УНН
Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.
Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует 1 миллион долларов инаугурационному комитету новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что Тим Кук часто встречался с Трампом во время его первого срока и тогда они наладили личные отношения.
Поэтому генеральный директор Apple лично пожертвует 1 млн долларов инаугурационному комитету Трампа. Однако компания отдельно делать пожертвования не будет.
Инаугурационный комитет планирует собрать более 150 млн долларов. По данным The Independent, пожертвование в фонд Трампа сделают компании Amazon, Meta, Toyota, Ford и General Motors.
Напомним
Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на церемонию инаугурации 20 января.
Также известно, что новоизбранный президент США пригласил президентов Аргентины и Сальвадора, нарушая политическую традицию США. Хавьер Милей уже подтвердил свое участие, а Наиб Букеле все еще колеблется из-за соображений безопасности.
Как ранее писал УНН Дональд Трамп заявил, что не присылал приглашение Зеленскому на инаугурацию 20 января. Однако он выразил готовность принять украинского президента, если тот захочет приехать.