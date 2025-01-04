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Генеральний директор Apple пожертвує 1 млн доларів на інавгурацію Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 36786 перегляди

Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.

Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує 1 мільйон доларів інавгураційному комітету новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Тім Кук часто зустрічався з Трампом під час його першого терміну й тоді вони налагодили особисті стосунки.

Відтак генеральний директор Apple особисто пожертвує 1 млн доларів інавгураційному комітету Трампа. Однак компанія окремо робити пожертвування не буде.

Інавгураційний комітет планує зібрати понад 150 млн доларів. За даними The Independent, пожертву до фонду Трампа зроблять компанії Amazon, Meta, Toyota, Ford і General Motors.

Нагадаємо

Дональд Трамп запросив голову КНР Сі Цзіньпіна на церемонію інавгурації 20 січня.

Також відомо, що новообраний президент США запросив президентів Аргентини та Сальвадору на, порушуючи політичну традицію США. Хав'єр Мілей вже підтвердив свою участь, а Наїб Букеле ще вагається через міркування безпеки.

Як раніше писав УНН Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення Зеленському на інавгурацію 20 січня. Проте він висловив готовність прийняти українського президента, якщо той захоче приїхати.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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