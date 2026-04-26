Гендиректор МАГАТЭ передал Украине уникальную методологию функционирования АЭС во время войны

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Украину на 40-летие Чернобыльской катастрофы и передал уникальную методологию по функционированию атомных станций во время войны. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В ходе встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию по функционированию атомных станций во время войны. Об этом мы договорились в июле прошлого года. Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф - сообщил Шмыгаль.

Отдельно министр поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Южно-Украинской АЭС и Чернобыльской АЭС. Это усилит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Спасибо Рафаэлю Гросси за визит на 40-летие Чернобыльской катастрофы и за всю предоставленную поддержку - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем

Как сообщал УНН, Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в восстановлении и развитии ядерной энергетики Украины.

Соответствующий Меморандум расширяет рамки сотрудничества в сфере восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора.

