Гендиректор МАГАТЭ передал Украине уникальную методологию функционирования АЭС во время войны

Эксклюзив
10:10 • 7390 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
07:46 • 13791 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 30170 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 34659 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 41152 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 46623 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 37923 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 33544 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 33461 просмотра
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 38907 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Популярные новости
Заместителем Мадьяра после вступления на пост премьер-министра Венгрии станет Орбан, но не Виктор26 апреля, 02:52 • 10484 просмотра
Враг атаковал Чернигов дронами: возникли пожары в частных домах26 апреля, 03:24 • 15559 просмотра
Севастополь атаковали БпЛА: взрывы и пожары всю ночь 26 апреляPhoto26 апреля, 04:31 • 7220 просмотра
Посольство Украины заявило об агрессии против людей с украинскими флагами во время шествия по случаю Дня освобождения Италии26 апреля, 05:02 • 5796 просмотра
Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножейVideo26 апреля, 05:30 • 16187 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 30170 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 33790 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 64132 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 69091 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 72884 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ передал Украине уникальную методологию функционирования АЭС во время войны

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Рафаэль Гросси прибыл в Украину на 40-летие Чернобыля и передал методологию функционирования АЭС в войне. Шмыгаль поблагодарил за документ и автомобили скорой помощи для ЧАЭС и ПАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Украину на 40-летие Чернобыльской катастрофы и передал уникальную методологию по функционированию атомных станций во время войны. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В ходе встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию по функционированию атомных станций во время войны. Об этом мы договорились в июле прошлого года. Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф 

- сообщил Шмыгаль.

Отдельно министр поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Южно-Украинской АЭС и Чернобыльской АЭС. Это усилит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Спасибо Рафаэлю Гросси за визит на 40-летие Чернобыльской катастрофы и за всю предоставленную поддержку 

- резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем

Как сообщал УНН, Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в восстановлении и развитии ядерной энергетики Украины.

Соответствующий Меморандум расширяет рамки сотрудничества в сфере восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора. 

26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26.04.26, 07:15 • 30177 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Украина
Денис Шмыгаль