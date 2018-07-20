Газораспределительные компании задолжали "Укртрансгазу" 25 млрд грн

“Накопление долгов операторами ГРМ по балансированию объемов закачки и отбора газа уже достигло критического уровня. Долги перед „Укртрансгазом“ постоянно растут с 2016 года и по состоянию на 30 июня текущего года достигли 24,7 млрд грн”, — подчеркнул Оператор ГТС.

В “Укртрансгазе” отметили, что для решения этой проблемы необходимо организовать рабочую группу с участием представителей Секретариата Энергетического Сообщества, Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, Минэнергоугля, НКРЭКУ, “Укртрансгаза”, операторов ГРМ и экспертной среды.

“Участники группы должны проанализировать новую редакцию Кодекса ГТС, вместе признать „черные дыры“ документа требующие немедленного устранения и выработать комплексный перечень всех необходимых изменений в действующую нормативно-законодательную базу, которые бы сделали невозможным осуществление противоправных действий на рынке природного газа. Наиболее уместным выходом является внедрение в Украине стандартного кодекса ГТС, принятого в ЕС”, — утверждают в компании.

“Укртрансгаз” уверяет, что критическая ситуация с долгами сложилась из-за того, что НКРЭКУ проигнорировала законное право оператора ГТС разрабатывать Кодекс и тем самым нарушила нормы закона о рынке природного газа.

“Новая редакция Кодекса ГТС, разработана и принятая НКРЭКУ не только не соответствует европейскому энергетическому законодательству, но и несет значительные риски как для оператора ГТС, так и для существования рынка газа в целом”, — настаивают в “Укртрансгазе”.

Обратим внимание, сейчас идет дискуссия между ответственными ведомствами и “Укртрансгазом” по внедрению суточного балансирования на рынке природного газа с 1 августа согласно новому Кодексу ГТС.

В частности, “Укртрансгаз” утверждает, что новая редакция Кодекса ГТС содержит ряд недостатков, требующих устранения. В то же время регулятор и Минэнергоугля настаивают на внедрении действующей редакции Кодекса с 1 августа.

“Укртрансгаз” пытается отменить постановление регулятора в суде.

Также в компании утверждают, что НКРЭКУ врет о том, что новая редакция Кодекса согласована с Энергетическим Сообществом, и добавляют, что Секретариат Сообщества неоднократно обращал внимание НКРЭКУ на необходимость приведения в соответствие всех изменений и предложений в Кодекс ГТС.

“Укртрансгаз” также привлек Энергетическое Сообщество к решению спора с НКРЭКУ.

Как сообщалось ранее, в НКРЭКУ заявили, что не оказывают каких-либо преференций определенным участникам при внедрении процедуры суточного балансирования газа.