"Укртрансгаз" у суді вимагає скасувати постанову НКРЕКП щодо Кодексу ГТС

“Укртрансгаз”, вважаючи дії регулятора щодо прийняття змін до Кодексу газотранспортної системи неправомірними, подав 25 червня 2018 року до Окружного адміністративного суду міста Києва позов про визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП “Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років” від 27 грудня 2017 року“, — розповіли в “Укртрансгазі”.

Зауважимо, в “Укртрансгазі” стверджують, що Кодекс має низку недоліків, які потребують негайного усунення, а регулятор ігнорує зауважання компанії.

Нагадаємо, Енергетичне Співтовариство допомагатиме у вирішенні спору між “Укртрансгазом” та НКРЕКП.