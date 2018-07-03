Енергетичне Співтовариство допомагатиме у вирішенні спору між "Укртрансгазом" та НКРЕКП

“Укртрансгаз” звернувся в Центр з вирішення спорів та медіації при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства з проханням виступити медіаторами у взаємодії з НКРЕКП щодо приведення Кодексу ГТС у відповідність з нормами та практиками ринку природного газу ЕС. 27 червня Центр призначив пана Предигаґа Гржичича, керівника Секретаріату Газового Енергетичного Співтовариства, посередником у спорі“, — повідомили в “Укртрансгазі”.

У компанії зауважили, що вирішили вдатися до таких дій через те, що НКРЕКП, незважаючи на численні звернення оператора щодо не відповідності Кодексу європейському енергетичному законодавству і, як наслідок, значних ризиків не лише для оператора ГТС, а й для існування ринку газу в цілому, відмовився розглядати зміни до Кодексу ГТС і продовжує наполягати на впровадженні чинної його редакції з 1 серпня 2018 року.

В “Укртрансгазі” стверджують, що Кодекс має низку недоліків, які потребують негайного усунення:



підміна понять “послуга балансування” та “несанкціонований відбір” (крадіжка) ресурсу оператора ГТС, що призводить до масштабних маніпуляцій та реальної крадіжки такого ресурсу;



ретроспективний, без врахування прогнозних обсягів споживання, підхід до визначення оператором ГТС розміру фінансового забезпечення;



заборона вільного ринку потужностей на внутрішніх точках виходу з ГТС, що полягає в наданні операторам газорозподільчих мереж виключного права на придбання таких потужностей та усунення інших учасників ринку природного газу;



відсутність прозорої та збалансованої тарифної методології Регулятора.



Нагадаємо, 27 грудня НКРЕКП ухвалила рішення про впровадження добового балансування на ринку природного газу.