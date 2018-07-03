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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72773 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109828 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130902 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 174004 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154703 просмотра

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Энергетическое Сообщество поможет в разрешении спора между "Укртрансгазом" и НКРЭКУ

Энергетическое Сообщество поможет в разрешении спора между "Укртрансгазом" и НКРЭКУ

Киев  •  УНН

 • 12739 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. “Укртрансгаз” обратился в Энергетическое Сообщество из-за спора с НКРЭКУ по приведению Кодекса газотранспортной системы в соответствие с нормами европейского энергетического законодательства, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“Укртрансгаз” обратился в Центр по разрешению споров и медиации при Секретариате Энергетического Сообщества с просьбой выступить медиаторами во взаимодействии с НКРЭКУ по приведению Кодекса ГТС в соответствии с нормами и практиками рынка природного газа ЕС. 27 июня Центр назначил господина Предигага Гржичича, руководителя Секретариата Газового Энергетического Сообщества, посредником в споре", — сообщили в" Укртрансгазе“.

В компании отметили, что решили прибегнуть к таким действиям потому, что НКРЭКУ, несмотря на многочисленные обращения оператора относительно несоответствия Кодекса европейскому энергетическому законодательству и, как следствие, значительных рисков не только для оператора ГТС, но и для существования рынка газа в целом, отказался рассматривать изменения в Кодекс ГТС и продолжает настаивать на внедрении действующей его редакции с 1 августа 2018 года.

В “Укртрансгазе” утверждают, что Кодекс имеет ряд недостатков, требующих немедленного устранения:

  • подмена понятий “услуга балансировки” и “несанкционированный отбор” (кража) ресурса оператора ГТС, что приводит к масштабным манипуляциям и реальной краже такого ресурса;
  • ретроспективный, без учета прогнозных объемов потребления, подход к определению оператором ГТС размера финансового обеспечения;
  • запрет свободного рынка мощностей на внутренних точках выхода из ГТС, который заключается в предоставлении операторам газораспределительных сетей исключительного права на приобретение таких мощностей и устранения других участников рынка природного газа;
  • отсутствие прозрачной и сбалансированной тарифной методологии регулятора.

Напомним, 27 декабря НКРЭКУ приняла решение о внедрении суточного балансирование на рынке природного газа.

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