Энергетическое Сообщество поможет в разрешении спора между "Укртрансгазом" и НКРЭКУ

“Укртрансгаз” обратился в Центр по разрешению споров и медиации при Секретариате Энергетического Сообщества с просьбой выступить медиаторами во взаимодействии с НКРЭКУ по приведению Кодекса ГТС в соответствии с нормами и практиками рынка природного газа ЕС. 27 июня Центр назначил господина Предигага Гржичича, руководителя Секретариата Газового Энергетического Сообщества, посредником в споре", — сообщили в" Укртрансгазе“.

В компании отметили, что решили прибегнуть к таким действиям потому, что НКРЭКУ, несмотря на многочисленные обращения оператора относительно несоответствия Кодекса европейскому энергетическому законодательству и, как следствие, значительных рисков не только для оператора ГТС, но и для существования рынка газа в целом, отказался рассматривать изменения в Кодекс ГТС и продолжает настаивать на внедрении действующей его редакции с 1 августа 2018 года.

В “Укртрансгазе” утверждают, что Кодекс имеет ряд недостатков, требующих немедленного устранения:



подмена понятий “услуга балансировки” и “несанкционированный отбор” (кража) ресурса оператора ГТС, что приводит к масштабным манипуляциям и реальной краже такого ресурса;



ретроспективный, без учета прогнозных объемов потребления, подход к определению оператором ГТС размера финансового обеспечения;



запрет свободного рынка мощностей на внутренних точках выхода из ГТС, который заключается в предоставлении операторам газораспределительных сетей исключительного права на приобретение таких мощностей и устранения других участников рынка природного газа;



отсутствие прозрачной и сбалансированной тарифной методологии регулятора.



Напомним, 27 декабря НКРЭКУ приняла решение о внедрении суточного балансирование на рынке природного газа.