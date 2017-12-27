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НКРЕКП впровадила добове балансування на ринку природного газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про впровадження добового балансування на ринку природного газу. Відповідне рішення ухвалила на засіданні 27 грудня 2017 року, передає УНН.

НКРЕКП впровадила добове балансування на ринку природного газу

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП ухвалила рішення про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років».

Рішення було прийнято одноголосно.

Постановою вносяться зміни до Кодексу ГТС, Кодексу газорозподільних систем, Кодексу газосховищ, Правил постачання природного газу, Типового договору транспортування природного газу, Типового договору розподілу природного газу, Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії».

В обґрунтуванні до документу зазначається, що метою постанови є гармонізація правил балансування, усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом та формування прозорої процедури подачі та створення прозорих механізмів розгляду планів розвитку ГТС. Зокрема удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини між суб’єктами ринку природного газу, здійснення заходів, направлених на ефективне функціонування лібералізованого внутрішнього ринку природного газу та імплементація Регламенту ЄС №312.

Проект постанови було погоджено з АМКУ, крім того, НКРЕКП провела консультації із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо відповідності положень постанови Комісії європейському законодавству. За результатами консультацій були враховані всі пропозиції Секретаріату Енергетичного Співтовариства та отримано лист-підтвердження щодо їх врахування.

Положенням постанови передбачено перехідний період протягом якого відбудеться адаптація ринку до нових умов та тестування інформаційної системи тощо. Впровадження добового балансування має відбутися з 1 серпня 2018 року.
Проте, оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз» неодноразово виступали проти ухвалення документу в поточній редакції.

Зокрема «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз» наполягають на тому, що положення документу не відповідають нормам законодавства ЄС, він лише частково імплементує Регламент ЄС 312, рішення не є збалансованим, та не зможе забезпечити повноцінне добове балансування. Представник компаній стверджують, що постанова суперечить нормам чинного законодавства, зокрема 33 статті Закону «Про ринок природного газу». Крім того, в «Укртрансгазі» звернули увагу на те, що механізм фінансового забезпечення, передбачений у документі, створює суттєві ризики щодо незабезпечення зобов’язань замовників перед компанією, що збільшить заборгованість перед «Укртрансгазом», яка на сьогодні сягає 16 млрд грн.

Нагадаємо, НКРЕКП затвердила план перевірок підприємств, що працюють у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік.

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