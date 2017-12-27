НКРЭКУ внедрила суточное балансирование на рынке природного газа

В частности, на сегодняшнем заседании НКРЭКУ приняла решение о принятии постановления НКРЕКП “Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по внедрению суточного балансирования на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения Плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет”.

Решение было принято единогласно.

Постановлением вносятся изменения в Кодекс ГТС, Кодекс газораспределительных систем, Кодекс газохранилищ, Правила поставки природного газа, Типовой договор транспортировки природного газа, Типовой договор распределения природного газа, Типовой договор хранения (закачка, отбор) газа, Типовой договор поставки природного газа поставщиком “последней надежды”.

В обосновании к документу отмечается, что целью постановления является гармонизация правил балансировки, устранение препятствий для трансграничной торговли природным газом и формирование прозрачной процедуры подачи и создание прозрачных механизмов рассмотрения планов развития ГТС. В частности, усовершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между субъектами рынка природного газа, осуществление мероприятий, направленных на эффективное функционирование либерализованного внутреннего рынка природного газа и имплементация Регламента ЕС № 312.

Проект постановления был согласован с АМКУ, кроме того, НКРЭКУ провела консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества о соответствии положений постановления Комиссии европейскому законодательству. По результатам консультаций были учтены все предложения Секретариата Энергетического Сообщества и получено письмо-подтверждение по их учету.

Положениями постановления предусмотрен переходный период в течение которого состоится адаптация рынка к новым условиям и тестирование информационной системы и т. п. Внедрение суточной балансировки должно произойти с 1 августа 2018 года.

Однако, оператор газотранспортной системы “Укртрансгаз” и НАК “Нафтогаз” неоднократно выступали против принятия документа в текущей редакции.

В частности “Укртрансгаз” и НАК “Нафтогаз” настаивают на том, что положения документа не соответствуют нормам законодательства ЕС, он лишь частично имплементирует Регламент ЕС 312, решение не является сбалансированным, и не сможет обеспечить полноценное суточное балансирование. Представители компании утверждают, что постановление противоречит нормам действующего законодательства, в том числе 33 статьи Закона “О рынке природного газа”. Кроме того, в “Укртрансгаз” обратили внимание на то, что механизм финансового обеспечения, предусмотренный в документе, создает существенные риски необеспечения обязательств заказчиков перед компанией, что увеличит задолженность перед “Укртрансгазом”, которая на сегодня достигает 16 млрд грн.

Напомним, НКРЭКУ утвердила план проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год.